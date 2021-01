Selon les analystes de JP Morgan, l’Apple Car sera un véhicule entièrement autonome qu’Apple produira à la fin de 2020.

Dans une note envoyée aux investisseurs, l’analyste en chef Samik Chatterjee a présenté certaines des prédictions de JP Morgan sur la « voiture Apple ». Chatterjee s’attend à ce que l’entreprise adopte une approche « go big or go home » et ajoute qu’Apple cherchera à contrôler le rythme de l’innovation pour différencier la « voiture Apple » et la positionner sur le marché sans cesse croissant des véhicules électriques autonome (BEV).

La principale raison pour laquelle Apple s’intéresse à l’industrie automobile, dit Chatterjee, est que son marché total est de près de 2550 milliards de dollars, bien plus que les 420 milliards du marché des smartphones. Apple a également une opportunité importante avec une base d’utilisateurs d’un milliard de personnes qui adoreront l’intégration transparente entre l’Apple Car et l’écosystème de l’entreprise.

Bien que les spéculations sur un véhicule électrique Apple ne soient pas nouvelles, l’analyste note que de récentes rumeurs confirment une dynamique avancée vers le démarrage de la production du premier véhicule fabriqué à Cupertino. Chatterjee note également que le manque de rétroaction des autres parties de l’industrie automobile et technologique suggère probablement qu’Apple s’est concentré sur le développement de sa propre propriété intellectuelle sans s’appuyer sur des tiers.

De toute évidence, il peut y avoir des obstacles à l’entrée d’Apple dans le secteur automobile, qui a toujours été très difficile et risqué. Comme il s’agit d’un marché mature, toute croissance doit se faire aux dépens des constructeurs automobiles existants. Malgré cela, Chatterjee s’attend toujours à ce qu’Apple se positionne comme un fabricant à part entière, car la société envisage probablement de passer aux véhicules autonomes comme une opportunité de différencier son offre.

Sur le plan financier, l’Apple Car sera un véhicule haut de gamme et la société préférera dans un premier temps la fabrication externalisée. Les marges brutes seront probablement bien inférieures à celles des autres produits matériels d’Apple, mais les revenus pourraient atteindre des niveaux records.

La composante clé des revenus, ajoute Chatterjee, sera probablement des services qui pourraient améliorer les faibles marges du véhicule, surtout s’il s’agit d’un écosystème fermé.