« TV Remote » est une nouvelle application qui transforme l’iPhone en une télécommande complète pour smart TV. Plus particulièrement, elle a récemment été mise à jour avec la prise en charge des téléviseurs LG et Samsung.

TV Remote a été créé par Adam Foot, le même développeur du clavier Shift pour l’Apple Watch. L’application est assez intuitive et rassemble tous les boutons principaux sur un seul écran. Lors du premier lancement, l’application identifie tous les téléviseurs connectés à votre réseau Wi-Fi pour un couplage rapide. Choisissez simplement le téléviseur dans la liste et autorisez l’application à fonctionner comme une télécommande. De plus, plusieurs téléviseurs peuvent également être jumelés.

TV Remote 1.4 is available on the App Store and now supports TVs from LG and Samsung!

You’ll also find four new widget variations. The app already supports Siri Shortcuts and has an Apple Watch app too.

Get the app here: https://t.co/qFhpaIZHn6 #LG #Samsung #webOS #Tizen pic.twitter.com/ADno8mnLQ1

— Adam Foot (@AdamFootDev) January 7, 2021