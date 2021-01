Une nouvelle analyse menée par CNBC offre plus de détails sur les résultats records atteints par l’App Store en 2020.

Selon ce rapport, Apple a rapporté environ 64 milliards de dollars en 2020 uniquement sur l’App Store, grâce aux ventes d’applications, de jeux et de contenus intégrés aux applications. Cela signifie que les revenus ont augmenté de 28% par rapport à 2019, alors qu’il y a un an, la croissance par rapport à 2018 était de 3,1%.

Durant le nouvel an, l’App Store a rapporté 540 millions de dollars en 24 heures. Ces résultats records ont également été obtenus pendant la pandémie toujours en cours, qui a obligé les gens à travailler, à étudier et à passer beaucoup plus de temps à domicile.

Dans l’attente des résultats financiers du premier trimestre 2021, ces données laissent présager des chiffres très positifs pour les services Apple.