Après avoir partagé quelques détails sur l’iPad de 9e génération, MacOtakara rapporte qu’Apple prévoit de lancer le nouvel iPad Pro en mars. La nouvelle tablette devrait avoir un design similaire aux modèles actuels, mais avec un écran mini-LED pour la version 12,9 pouces.

Quant au design, les seuls changements devraient être la réduction des deux tiers du nombre de trous de haut-parleurs et de leur nouvel emplacement.

Le nouveau module de caméra arrière sera également similaire à celui inclus dans l’iPad Pro 2020, mais MacOtakara dit que les objectifs n’auront plus de saillie. De plus, l’iPad Pro 2021 de 12,9 pouces aura une coque plus épaisse pour accueillir le nouvel écran mini-LED.

Rappelons que la mini-LED est une nouvelle forme de rétroéclairage utilisée pour les écrans LCD, qui comprend de nombreux avantages de l’OLED, mais peut offrir une plus grande luminosité, une meilleure efficacité énergétique et un risque moindre de brûlure.

La prochaine génération d’iPad Pro devrait être annoncée en mars.