Selon Morgan Stanley, Apple n’aurait besoin de capturer que 2% du marché avec sa possible Apple Car pour égaler les revenus actuels de l’iPhone.

Bien que cette déclaration soit certainement plus facile à dire qu’à faire, elle devient intéressante lorsque l’on considère les chances qu’Apple décide un jour d’entrer réellement sur le marché automobile.

Mais pourquoi Apple devrait-elle pénétrer ce marché difficile ? La réponse est simple et est évidemment liée aux gains possibles. Actuellement, le marché des smartphones génère environ 500 milliards de dollars de revenus chaque année et la firme de Cupertino en détient près d’un tiers. Le marché automobile, en revanche, est sur des chiffres vraiment beaucoup plus élevés, nous parlons de plus de 10 billions de dollars. Si Apple voulait « seulement » égaler l’entrée de l’iPhone également avec l’Apple Car, il suffirait d’obtenir 2% du marché, un chiffre à la portée d’une marque forte comme Apple.

De plus, une grande partie des revenus actuels d’Apple provient de services qui n’existaient même pas il y a 5 ans. De fait, l’entrée sur ce marché pourrait également marquer l’arrivée de services associés.

Quelles seraient les marges d’Apple Car ?

Un autre point intéressant de la recherche est celui lié aux marges bénéficiaires, qui dans l’industrie automobile sont inférieures à celles du marché des smartphones. Les analystes soulignent cependant que même sur le marché des smartphones, des PC et des appareils portables, avant l’arrivée d’Apple, les marges des autres entreprises étaient vraiment faibles. Apple a réussi à inverser cette tendance, et il ne serait pas étrange que la même chose se produise également sur le marché automobile.

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a récemment suggéré qu’un possible véhicule autonome d’Apple pourrait arriver en 2025. Cependant, il a déclaré qu’il ne serait pas surpris si la fenêtre de temps s’étendait jusqu’en 2027, voire 2027.