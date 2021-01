TikTok a annoncé un nouvel effet de réalité augmentée qui tire parti pour la première fois du scanner LiDAR présent sur l’iPhone 12 Pro et le 12 Pro Max.

L’effet célèbre la nouvelle année avec des ballons dorés et des confettis AR qui interagissent avec l’environnement réel grâce au nouveau capteur LiDAR sur les iPhone.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We’re excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

