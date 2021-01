Au second semestre 2021, la sortie du nouveau MacBook Pro 14 et 16 pouces est attendue, les deux avec la puce M1. Selon TrendForce, ces deux produits pourraient générer un gain de part de marché pour les modèles Apple Silicon.

Prenons un peu de recul et remontons à juillet 2020, lorsque Ming-Chi Kuo, un analyste bien connu du secteur, avait prédit deux nouveaux MacBook Pro pour 2021, dont un modèle de 14 pouces.

Ces nouveaux MacBook Pro pourraient donc arriver sur le marché avec une refonte totale, de nouvelles spécifications techniques – notamment pour les écrans mini-LED – et les puces « M » d’Apple. En fait, nous sommes au milieu de la transition d’Intel vers Apple Silicon, une période qui durera quelques années et qui verra de plus en plus de versions dans ce sens. Il est donc très probable que plus il y a d’ordinateurs équipés de cette nouvelle architecture, plus la part de marché est importante. Les prévisions parlent d’une réalisation d’environ 7% avec le coup de pouce donné par ces innovations.

Il y a aussi ceux qui parlent de nouveaux iMac et iMac Pro en préparation mais nous rappelons à tous que ces deux années seront pleines de nouveautés sur ce point et qu’il y aura aussi des sorties de Mac avec CPU Intel.

D’après ce que nous avons eu l’occasion de tester, les performances de ces nouvelles puces Apple Silicon sont vraiment étonnantes.