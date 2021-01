Apple a annoncé le succès de ses services en 2020 et a révélé que le jour de l’an avait l’App Store a atteint un nouveau record de dépenses en une seule journée.

En 2020, Apple a annoncé que les applications les plus téléchargées de l’année étaient Zoom et Disney+, mais aussi que les jeux sur l’App Store‌ « sont devenus plus populaires que jamais ». Selon les estimations d’Apple, les développeurs du monde entier ont gagné plus de 200 milliards de dollars depuis le lancement de l’App Store en 2008. En outre, la firme de Cupertino a ajouté que « les clients de l’App Store ont dépensé plus de 1,8 milliard de dollars en biens et services numériques dans la semaine entre la veille de Noël et le réveillon du nouvel an », principalement grâce aux jeux. Le jour du nouvel an, cependant, il y avait un nouveau record sur l’App Store, atteignant le chiffre de plus de 540 millions de dollars.

Services Apple en 2020

Apple a ensuite fait un récapitulatif de ses services pour l’année 2020. Sur Apple Music, plus de 90% des auditeurs ont utilisé de nouvelles fonctionnalités telles que « Listen Now » et « Auto Play » introduites avec iOS 14, et l’utilisation de la fonction des textes en temps réel a doublé par rapport à l’année dernière.

L’application Apple TV est désormais disponible sur plus d’un milliard d’écrans dans plus de 100 pays et régions, grâce à une disponibilité étendue sur les téléviseurs intelligents LG, Sony et VIZIO, ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox. En outre, la société a anticipé certaines des nouvelles à venir sur le service Apple TV+, y compris les deuxièmes saisons de « Dickinson », « Servant », « For All Mankind », « The Morning Show » et « See », ainsi que de nouvelles des titres originaux comme « Losing Alice », « Palmer » et « Cherry ».

Apple Books a également connu une croissance substantielle en 2020, avec plus de 90 millions d’utilisateurs actifs par mois, tandis qu’Apple Pay est désormais accepté par plus de 90% des magasins aux États-Unis, 85% des magasins au Royaume-Uni et 99% des magasins en Australie. Enfin, la société a célébré le lancement réussi de Fitness+ et a souligné l’importance de fournir un « journalisme organisé de classe mondiale » via Apple News+.