Suite à l’annonce de la date de la prochaine assemblée générale des actionnaires, Apple a partagé un document contenant des informations de base sur l’entreprise. Cette circulaire fournie aux actionnaires confirme qu’Apple est préoccupée par les risques d’enquêtes antitrust aux États-Unis et en Europe.

Comme le rapporte CNBC, c’est la première fois qu’Apple souligne à quel point les problèmes antitrust sont devenus un risque, la société ayant fait l’objet de nombreuses enquêtes pour ses pratiques de monopole.

Bien qu’Apple ne prenne pas les mêmes risques que Facebook ou Google, le PDG Tim Cook a dû témoigner il y a quelques mois devant l’US House Judicial Commission dans le cadre d’une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles présumées de l’App Store. Des enquêtes similaires ont également été menées en Europe.

Le dernier document partagé par Apple avec les actionnaires confirme que le conseil d’administration de la société a constamment discuté des « risques antitrust potentiels » :

« Le comité d’audit et le conseil examinent et discutent régulièrement des risques antitrust d’Apple. Le responsable de la conformité antitrust d’Apple est responsable du développement, de l’examen et de l’exécution du programme de conformité antitrust d’Apple et fait régulièrement rapport au comité d’audit. Ces rapports couvrent, entre autres, l’alignement du programme sur les risques antitrust potentiels d’Apple et l’efficacité du programme dans la détection et la prévention des problèmes antitrust et la promotion du respect des lois et politiques d’Apple. »

Dans le document, Apple a ensuite précisé aux dirigeants qu’en 2021 il ne suffira plus de parler de protection de l’environnement et d’autres valeurs d’entreprise pour avoir des avantages. À partir de cette année, le montant des bonus en espèces sera influencé par la manière dont chaque dirigeant respecte dans la pratique les valeurs d’Apple, aussi et surtout en matière d’environnement.

Dans la circulaire de sollicitation de procurations déposée auprès de la FCC, Apple déclare qu’« un modificateur environnemental, social et de gouvernance basé sur les valeurs d’Apple et d’autres initiatives communautaires clés sera intégré à notre programme annuel d’incitation en espèces ». La déclaration explique également quelles sont les valeurs de l’entreprise. En plus de « considérer l’importance de l’environnement dans tout ce que nous faisons », Apple s’engage en faveur de la diversité et de l’accessibilité, non seulement pour ses employés, mais aussi pour les utilisateurs qui utilisent ses produits. Et il y a aussi le désormais bien connu « Apple estime que la vie privée est un droit de l’homme ».

Les bonus sont désormais liés à la manière dont les dirigeants adhèrent aux valeurs. « Ce changement motivera davantage l’équipe de direction d’Apple à répondre à des normes exceptionnellement élevées de leadership basé sur la valeur, ainsi qu’à produire de solides résultats financiers ». Et ce ne sera pas un montant symbolique : « Le Comité de Rémunération utilisera le modificateur pour déterminer s’il faut augmenter ou diminuer les paiements de bonus jusqu’à 10%. »