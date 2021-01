La prochaine conférence des actionnaires d’Apple aura lieu officiellement le 23 février 2021 mais, comme c’est désormais une pratique courante en période de pandémie, la société a décidé d’organiser un événement à distance pour assurer une sécurité maximale.

Dans un passé récent, l’Apple Park a toujours été le théâtre majestueux de cette très importante rencontre avec les actionnaires, mais cette année la pandémie nous a obligés à revoir la plupart de nos habitudes. L’événement sera donc entièrement isolé mais avec un plus grand nombre de créneaux horaires disponibles, ce qui garantira une plus grande participation des actionnaires. Les personnes souhaitant assister, voter ou poser des questions simples lors de l’assemblée peuvent visiter le site Internet des actionnaires et saisir le code à 16 chiffres fourni aux actionnaires. La réélection du conseil d’administration, l’approbation d’Ernst & Young LLP en tant que cabinet d’expertise comptable d’Apple et le vote sur les propositions des actionnaires seront à l’ordre du jour.

Il est évidemment important de noter qu’au cours de ces événements, la direction générale est particulièrement timide pour parler des futurs produits et projets d’un point de vue commercial.