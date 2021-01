Minecraft Earth, le titre populaire de réalité augmentée dédié à l’univers très acclamé de Minecraft, a également subi le coup dévastateur de la pandémie. Sur le blog officiel, l’équipe de développement a annoncé la fin du support pour le titre.

À peine deux ans après, le titre sera retiré du Store à partir du 30 juin 2021. À partir de cette date, il ne sera donc plus possible d’y jouer, compte tenu de l’arrêt non seulement du développement mais aussi de tous les services associés. Le coup de la pandémie, qui a contraint de nombreux joueurs à rentrer chez eux, a été trop lourd. Le titre, similaire au populaire Pokemon Go, nécessite en fait une grande interaction dans le monde réel et les différents confinements n’ont certainement pas aidé.

Nous vous suggérons donc fortement de ne plus procéder à l’achat de contenu dans le jeu car toutes les données seront supprimées de manière irréversible des serveurs à partir du jour suivant la date de résiliation. Toute la monnaie virtuelle détenue à la fin du cycle de vie du jeu sera convertie et utilisée pour acheter du contenu Minecraft tel que des skins, des packs de textures, des cartes et des mini-jeux. Pour toute personne ayant effectué un achat sur Minecraft Earth, l’équipe de développement proposera une copie gratuite de Minecraft (version Bedrock).