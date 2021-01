Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, parmi les produits Apple de 2021, il pourrait y avoir non seulement les AirTags, de nouveaux AirPods, un appareil de réalité augmentée et bien plus encore.

Kuo a publié une note de recherche au sujet des produits qu’Apple lancera dans les mois à venir. Pour commencer, il parle également des AirTags. Selon l’analyste, 2021 sera vraiment l’année où Apple lancera le dispositif de suivi de type Tile. Malheureusement, Kuo ne peut toujours pas nous dire quand approximativement ce produit sera lancé, bien que plusieurs rumeurs parlent de mars. Rappelez-vous que les AirTags seront de petits appareils circulaires qui permettront aux utilisateurs de garder une trace de choses comme les clés, les sacs à dos, les portefeuilles et autres objets.

Kuo s’attend également à ce qu’Apple lance un nouvel appareil de réalité augmentée d’ici la fin de 2021. Il n’y a actuellement pas de détails supplémentaires, mais l’analyste fait probablement référence aux Apple Glass.

Quant aux paris sûrs, Kuo parle de nouveaux AirPods, d’autres Mac avec processeurs M1, d’iPhone 13 à l’automne et d’un premier produit avec un écran mini-LED. Il n’est pas exclu qu’il s’agisse du prochain iPad Pro.