En plus des Mac ARM personnalisé, Apple pourrait également présenter ce soir l’AirTag, un tracker d’objets perdus conçu par la firme de Cupertino. Un image présumée de ce petit accessoire a justement fuité sur la toile.

Le leaker Fudge a partagé une image montrant un prétendu accessoire transportant l’AirTag. C’est une sorte de porte-clés en cuir avec un anneau en acier inoxydable sur lequel on peut lire la phrase classique « Designed by Apple in California – Made in China ».

L’AirTag serait positionné à l’intérieur de l’étui en cuir, de sorte que les clés (ou autres objets) attachés à l’accessoire puissent être trouvés à tout moment. De plus, vous pouvez utiliser cet accessoire comme un simple « étui » pour AirTag, par exemple pour le placer dans votre sac.

Fait intéressant, la partie en cuir de l’accessoire utilise la même couleur Saddle Brown introduite avec l’étui en cuir officiel pour iPhone 12.

Le leaker affirme que l’objet représenté sur la photo pourrait vraiment être un accessoire Apple original ou, tout au plus, une réplique fabriquée en Chine sur la base des dessins industriels de l’entreprise.

Comme l’ont réitéré par le passé d’autres sources, la conception des AirTags ressemble essentiellement à un disque blanc, avec un dos en métal où se détachent le logo Apple et d’autres informations connexes. La taille de l’accessoire sera plus ou moins la même qu’un bouchon de bouteille. Une autre caractéristique sera l’intégration de l’ultra-haut débit également dans cet accessoire, après ses débuts sur la ligne iPhone 11.

À lui seul, l’AirTag ne pourra pas recevoir de signal, mais uniquement le transmettre. En utilisant la puce U1 d’Apple. Ainsi, les iPhone compatibles pourront suivre l’emplacement du tracker, en utilisant les signaux Bluetooth et ultra-large bande. Le tracker émet en utilisant les deux signaux, dans l’espoir d’être capté par un dispositif « récepteur ». Plusieurs sources indiquent que l’application « Localiser » permettra aux utilisateurs de localiser les trackers et, à l’aide de signaux UWB, de localiser la position avec une précision remarquable.

Le système fonctionne également à l’extérieur et à de plus grandes distances, en utilisant des iPhone avec des puces U1. Un iPhone à proximité d’un AirTag perdu peut recevoir un ping, qui à son tour peut être transmis au propriétaire d’origine à l’aide d’un cryptage de bout en bout, permettant à l’utilisateur de connaître l’emplacement du tracker.

Reste maintenant à savoir si ce petit dispositif sera présenté lors de la keynote Mac ce soir à 19h.