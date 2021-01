Entre les confinements, la distanciation sociale et les craintes de nouvelles infections, WhatsApp a établi un nouveau record d’appels passés pendant le réveillon du Nouvel An et dans les heures qui ont suivi.

Facebook prétend avoir enregistré le plus grand nombre d’appels jamais passés en une seule journée sur WhatsApp depuis que le service était actif. L’entreprise décrit le réveillon du Nouvel An qui vient de se terminer comme « une nuit historiquement exigeante pour nos services, grâce à un nouveau record d’appels ». Plus précisément, WhatsApp a enregistré 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo le jour du Nouvel An, environ 50% de plus que l’année dernière.

Facebook Messenger a également enregistré des pics importants au cours de la journée (environ le double de la moyenne des derniers mois), notamment avec les appels vidéo de groupe aux États-Unis. Instagram Live et Facebook Live ont également accueilli plus de 55 millions de diffusions en direct.

Caitlin Banford, responsable du programme technique de Facebook, a ajouté : « Avant le COVID-19, le réveillon du Nouvel An a généré les plus gros pics de Facebook en matière de messagerie, de téléchargement de photos et de partage social à minuit à travers le monde. Cependant, en mars 2020, les premiers jours de la pandémie ont produit des pics de trafic qui éclipseraient plusieurs fois le réveillon du Nouvel An – et cela a duré des mois. Dans les coulisses, Facebook Engineering s’est réuni pour apporter des améliorations d’efficacité sans précédent et rendre notre infrastructure plus résiliente. Ce travail comprend les tests de charge, les tests de reprise après sinistre et la capacité de brassage. Cette année, le réveillon du Nouvel An était très différent et nous avions des équipes d’ingénieurs dans les applications de Facebook, prêtes à prendre en charge n’importe quel problème, afin que le monde puisse célébrer à distance l’arrivée de 2021. »