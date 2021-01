Selon certaines sources, Apple hésiterait à suspendre tous les accords avec des fournisseurs accusés de violer les droits des travailleurs, car même dans les cas les plus graves, de telles actions pourraient prendre des années.

The Information rapporte que, dans un cas spécifique, il a fallu trois ans à Apple pour supprimer un fournisseur chinois de ses partenaires qui avait violé à plusieurs reprises les droits des travailleurs en exploitant certains employés mineurs.

Plus précisément, il y a sept ans, Apple a découvert que parmi les employés d’une usine en Chine qui fabriquait la plupart des ports pour ses MacBook, il y avait des mineurs. Apple a déclaré à Suyin Electronics qu’elle n’enverrait plus de nouvelles commandes jusqu’à ce que le fournisseur résolve cette situation et garantisse de ne plus embaucher de mineurs de moins de 16 ans à l’avenir.

Suyin s’est engagé à se conformer à ces demandes, mais trois mois après, Apple a de nouveau trouvé trois travailleurs mineurs dans l’une des usines. À ce stade, Apple a décidé de ne pas donner de nouvelles commandes à Suyin, mais il a fallu trois ans pour rompre complètement tous les liens avec la société chinoise, qui a en fait continué à fournir des ports HDMI, USB et autres pour les anciens MacBook.

Apple a toujours dit qu’elle avait une tolérance zéro pour de tels abus, mais plusieurs sources accusent l’entreprise de faire traîner ces procédures pendant plusieurs années, en particulier lorsqu’un fournisseur alternatif n’est pas immédiatement trouvé pour combler le vide. En pratique, oui aux pénalités prévues par les contrats, mais uniquement lorsque Apple a déjà trouvé un fournisseur remplaçant.

Cependant, le rapport note qu’il n’y a pas beaucoup de fabricants alternatifs qui peuvent prendre le relais d’une entreprise du jour au lendemain, donc l’alternative pour Apple serait de suspendre la production d’un ou plusieurs appareils en attendant de trouver un nouveau partenaire. Quelque chose qui, pour de nombreuses raisons, est pratiquement impossible à mettre en œuvre. Dans le cas de Suyin, l’équipe des achats d’Apple était réticente à transférer brusquement les commandes vers d’autres fournisseurs car cette décision aurait créé des retards et anticipé des coûts plus élevés, même compte tenu du fait qu’Apple exige des normes de qualité élevées qui ne sont pas faciles à respecter.

The Information cite également des déclarations de dix anciens membres de l’équipe de responsabilité des fournisseurs d’Apple qui ont confirmé que l’entreprise avait évité ou retardé les sanctions contre des partenaires qui violaient les droits des travailleurs alors que cela pouvait nuire aux opérations de l’entreprise.

Des cas similaires se sont produits avec Pegatron, Wistron et d’autres fournisseurs d’Apple qui, pour des raisons différentes, avaient été inculpés de violations des droits des travailleurs en Chine et en Inde. Bien sûr, il y a des exceptions, mais Apple essaie apparemment de retarder les sanctions dans la plupart des cas jusqu’à ce qu’elle trouve de nouveaux fournisseurs.

Enfin, étant donné que les entreprises sont autorisées à continuer à travailler pour Apple une fois que le problème incriminé a été résolu, on ne sait pas dans quelle mesure ces « punitions » prévues par les contrats peuvent réellement servir à faire appliquer les règles.