Le fonds Third Point LLC incite Intel à modifier ses stratégies en réponse aux menaces croissantes de la concurrence d’Apple, Microsoft, Amazon, AMD, TSMC et Samsung.

La capacité de fabrication d’Intel a eu du mal à fournir les puces commandées par ses clients ces dernières années, nombre de ses offres étant à la traîne par rapport à ses concurrents en termes de vitesse et de consommation d’énergie. Alors que 2020 a indirectement aidé Intel en augmentant les ventes d’ordinateurs portables, la société n’a pas réussi à capitaliser sur la demande de semi-conducteurs et fait face à la perte de clients majeurs tels qu’Apple, qui ont commencé à fabriquer des processeurs en interne.

Dans une lettre adressée au président d’Intel, Omar Ishrak, le fonds Third Point appelle à une « action immédiate » pour restructurer et explorer des stratégies commerciales alternatives. Premièrement, Third Point demande à Intel de s’attaquer d’urgence à son « problème de gestion du capital humain ». Selon la lettre, de nombreux concepteurs de puces talentueux qui travaillaient chez Intel ont fui l’entreprise parce que « démoralisés par le statu quo qui étouffait l’innovation ».

La lettre souligne explicitement comment Intel a perdu sa position de leader dans la fabrication de microprocesseurs au profit de TSMC et Samsung Electronics, et perd des parts de marché clés sur ses principaux marchés de PC et de centres de données au profit d’AMD. La société est également accusée d’être largement absente du marché émergent de l’intelligence artificielle. « Sans un changement immédiat d’Intel », prévient la lettre, « nous craignons que l’accès des États-Unis à un approvisionnement de semi-conducteurs de pointe ne s’érode ».

Third Point a encouragé Intel à envisager de séparer ses divisions de conception et de fabrication de puces et de céder ses acquisitions qui ont échoué, telles que l’acquisition de 16,7 milliards de dollars du fabricant de puces Altera en 2015.

Le troisième point de la lettre exprimait la crainte que les processeurs personnalisés conçus par des clients comme Apple, Microsoft et Amazon soient fabriqués par des sociétés d’Asie de l’Est. C’est précisément pour cette raison qu’Intel devrait proposer de nouvelles solutions pour fidéliser ses principaux clients même en phase de production. Engager des fournisseurs externes pour produire des processeurs plus avancés pourrait être une solution, mais les dirigeants d’Intel hésitent à le faire. De plus, l’ouverture à la production de processeurs non Intel pourrait ouvrir un marché qui permettrait de ne pas perdre les principaux clients de l’entreprise.

Enfin, Third Point accuse Intel d’être très lent à répondre aux préoccupations des investisseurs. Un porte-parole d’Intel a déclaré que « la société se félicite de la contribution de tous les investisseurs concernant l’augmentation de la valeur pour les actionnaires. Dans cet esprit, nous sommes impatients de nous engager avec Third Point LLC vers cet objectif, en partant également de leurs idées ».

Reste à voir si Intel parviendra à répondre rapidement et efficacement à cette problématique qu’est la nouvelle concurrence.