Le PDG du groupe Volkswagen a salué la possibilité que la firme de Cupertino puisse lancer une Apple Car à l’avenir, affirmant que ce changement contribuera à accélérer la transformation du secteur.

Herbert Diess a parlé de l’Apple Car dans un article sur LinkedIn, en réponse à certaines questions sur le projet Titan d’Apple et une possible voiture électrique prévue en 2024 avec une technologie de batterie révolutionnaire.

« Nous attendons avec impatience l’arrivée de nouveaux concurrents capables d’accélérer la transformation de notre industrie et d’apporter de nouvelles compétences. L’incroyable note d’Apple et donc l’accès quasi illimité aux ressources nous inspire beaucoup, ce sera un véritable défi. »

Il y a quelques jours, nous rapportions la nouvelle concernant l’arrivée possible de l’Apple Car autonome dès 2024 avec une technologie de batterie « monocellulaire » révolutionnaire capable de garantir une plus grande autonomie et une meilleure sécurité.