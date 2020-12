TikTok suit également l’exemple de nombreux autres réseaux sociaux et ajoute une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de passer en revue les principales activités partagées et consultées au cours de l’année.

La section « Year-in-Review » vous permet de « revoir certains de vos souvenirs dans le plus pur style TikTok ». Les utilisateurs pourront ainsi revivre des vidéos, des sons et d’autres éléments partagés ou visionnés au cours de l’année, avec un contenu personnalisé en fonction de ce qui a été le plus regardé.

« De vos chansons préférées à vos effets créatifs préférés, « Year-in-Review » vous permet de revoir certains de vos souvenirs TikTok préférés. Chaque vidéo personnalisée met en évidence les favoris TikTok de votre 2020 et partage également une poignée de meilleures « vibes » en fonction des types de contenu que vous avez le plus aimé. »

Pour accéder à cette section, il vous suffit d’ouvrir l’application et de rechercher la bannière spéciale en haut de votre page Pour vous. Vous pouvez également fermer l’onglet Découvrir en bas de l’application, puis rechercher la section dans le haut des bannières défilantes.

Le résumé vidéo sera dans le style TikTok complet et, s’il est partagé, débloquera un badge spécial « 2021 » qui peut être ajouté à votre photo de profil.

TikTok est disponible gratuitement sur l’App Store.