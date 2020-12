Certains employés de Facebook ne semblent pas d’accord avec les critiques adressées par l’entreprise à Apple pour les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14 pour protéger la vie privée.

Un nouveau rapport de BuzzFeed affirme que certains employés ont même déclaré en interne que les campagnes de Facebook contre Apple sont carrément hypocrites. En fait, tout récemment, Facebook a tenu plusieurs réunions avec ses employés pour discuter des nouvelles règles de l’App Store et de la manière dont elles affecteront leur travail. Lors de ces rencontres, certains salariés ont exprimé leurs inquiétudes quant aux critiques adressées à Apple, ajoutant que Facebook utilise les petites entreprises comme bouclier pour justifier les « mauvaises pratiques de l’entreprise ».

À partir de l’année prochaine, iOS 14 obligera les développeurs à demander la permission de l’utilisateur afin d’activer le suivi à des fins publicitaires, et cet aspect est fortement critiqué par Facebook. La société de Mark Zuckerberg a déclaré à plusieurs reprises que la nouvelle politique de suivi opt-in d’Apple nuirait aux petites entreprises qui bénéficient d’une publicité personnalisée.

Un porte-parole de Facebook a réitéré que l’entreprise se soucie de tous ceux qui utilisent le réseau social comme plateforme pour promouvoir leurs produits et services, en particulier les petites entreprises. « Comme il s’agit d’un moment critique pour les petites et moyennes entreprises, nous continuerons de partager ces histoires avec le public et nos employés », a déclaré Ashley Zandy.

Il est peu probable que tout cela arrête Apple, qui à partir de 2021 activera les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14 qui permettront aux utilisateurs de choisir d’être suivis ou non à des fins publicitaires.