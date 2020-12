Selon l’Electronic Frontier Foundation (EFF), une organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique, les récentes critiques de Facebook à l’encontre d’Apple concernant une prochaine mesure de confidentialité à intégrer dans iOS 14 sont « ridicules ».

Facebook a déclaré à plusieurs reprises que la nouvelle politique de suivi d’Apple nuirait aux petites entreprises qui bénéficient d’une publicité personnalisée, mais l’EFF pense que la campagne contre Apple ne concerne que ce que « Facebook risque de perdre si ses utilisateurs apprennent davantage sur ce que font exactement le réseau social et les autres courtiers en données dans les coulisses », notant que Facebook a construit un immense empire autour du concept de surveillance de tout ce que fait l’utilisateur

À partir de l’année prochaine, iOS 14 obligera les développeurs à demander la permission de l’utilisateur afin d’activer le suivi à des fins publicitaires, ce qui est fortement critiqué par Facebook.

Selon l’EFF, un certain nombre d’études ont montré que la majeure partie de l’argent généré par la publicité ciblée n’atteint pas les développeurs d’applications et va plutôt à des courtiers en données tiers tels que Facebook, Google et des entreprises moins connues.

« Dans ce cas, Facebook affirme qu’il protège les petites entreprises, et cela ne saurait être plus éloigné de la vérité », a déclaré l’EFF. « Facebook les a bloqués dans une situation où ils sont forcés d’être sournois et opposés à leurs clients. La réponse ne peut pas être de défendre ce système endommagé au détriment de la confidentialité et du contrôle de ses utilisateurs ».

Facebook a en effet déclaré que la décision d’Apple n’était pas une question de confidentialité, mais de profit, affirmant que la nouvelle politique d’Apple laissera de nombreuses applications et sites Web sans autre choix que de commencer à facturer des frais d’abonnement ou d’ajouter plus d’options d’achat dans l’application pour joindre les deux bouts, augmentant ainsi les revenus de l’App Store.

Apple a déjà déclaré qu’elle ne voulait pas forcer Facebook à changer son modèle commercial, mais la société s’attend à ce que Facebook soit plus transparent sur la façon dont il collecte les données des utilisateurs et leur laisse le choix d’offrir ou non ces données.

Pendant ce temps, l’EFF a félicité Apple pour ce changement en faveur de la confidentialité, le qualifiant de grand pas en avant : « Lorsqu’une entreprise fait ce qu’il faut pour ses utilisateurs, l’EFF la soutiendra, tout comme nous nous battrons durement avec les entreprises si elles font de mauvaises choses. Dans ce cas, Apple a raison et Facebook a tort ».