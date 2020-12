Un nouveau rapport de DigiTimes indique que l’offre d’iPhone 12 pourrait être réduite dans les semaines à venir en raison de problèmes avec les partenaires Pegatron et Winstron.

Pour le moment, la chaîne d’approvisionnement des appareils iPhone, y compris la gamme iPhone 12, est sous forte pression après qu’Apple a mis deux de ses assembleurs, Pegatron et Winstron, en probation suite à des violations des droits des travailleurs.

Il a été découvert que Pegatron falsifiait de la documentation et classait mal les étudiants, permettant à certains de travailler de nuit et de faire des heures supplémentaires. Pegatron et les responsables se seraient donné beaucoup de mal pour dissimuler ces violations. De plus, une émeute a récemment éclaté dans une usine d’assemblage d’iPhone de Wistron en Inde à la suite d’allégations selon lesquelles les employés n’étaient pas payés comme convenu.

Pour ces raisons, Apple a décidé que les activités dans les usines incriminées seraient temporairement suspendues. Cela pourrait également avoir des répercussions sur la production de l’iPhone 12, du moins selon DigiTimes.