Apple a averti les développeurs de la nouvelle législation qui entrera en vigueur le 31 décembre dans l’Union européenne et qui aura un impact sur les achats en ligne effectués sur l’App Store.

La législation relative à la Strong Customer Authentication (SCA) de l’Union européenne entrera en vigueur le 31 décembre 2020. Par conséquent, tous les développeurs qui vendent leurs produits à des utilisateurs en Europe devront vérifier certains paramètres et apporter des modifications. Ces modifications sont nécessaires pour les achats en ligne.

L’App Store et Apple Pay sont déjà configurés pour fonctionner conformément au SCA, mais les développeurs devront vérifier la mise en œuvre correcte de StoreKit et Apple Pay dans leurs applications.

« Gestion des transactions avec StoreKit

Pour les achats intégrés nécessitant une SCA, l’utilisateur doit authentifier sa carte de crédit ou de débit. Lors de l’achat, l’utilisateur est retiré du flux d’achat pour être dirigé vers le site Web ou l’application de la banque ou du fournisseur de paiement pour authentification, puis redirigé vers l’App Store où il verra un message les informant que l’achat est terminé. Assurez-vous que votre application peut gérer correctement ces types de transactions.

Apple Pay

Apple Pay inclut une authentification intégrée et ne nécessite pas d’authentification supplémentaire de la part des banques. Cependant, pour éviter les problèmes avec les paiements effectués avec Apple Pay sur vos applications et sites Web, assurez-vous d’utiliser le code de pays correct dans les demandes de paiement et affichez le montant final sur la feuille de paiement.

La valeur countryCode sur PKPaymentRequest (pour les applications) et ApplePayPaymentRequest (pour les sites Web) doit être définie sur le code du pays dans lequel vous traitez des fonds. »

Les développeurs intéressés trouveront tout ce dont ils ont besoin dans un document d’assistance sur le site de développement d’Apple.