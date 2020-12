Depuis que Fortnite a été banni de l’App Store, Epic Games a entamé une bataille non seulement légale mais aussi médiatique contre Apple. Le dernier gadget de l’éditeur concerne un kit contenant une veste « Free Fortnite » et une Galaxy Tab S7, envoyé à certains influenceurs.

Le cadeau est livré dans une boîte blanche qui imite l’emballage des produits Apple. À l’intérieur se trouve une veste personnalisée avec le slogan « Free Fortnite » et un logo de lama qui ressemble en quelque sorte au logo Apple arc-en-ciel classique. En plus de la veste, le kit comprend aussi une tablette Galaxy Tab S7, l’un des plus grands rivaux de l’iPad.

À l’intérieur du kit, il y a également une lettre écrite par l’équipe d’Epic Games qui indique que, bien que les utilisateurs ne puissent plus trouver Fortnite sur l’App Store ou Google Play, le jeu reste disponible sur le Samsung Galaxy Store :

« Bonjour,

Fornite a été nommé Jeu de l’année dans le Samsung Galaxy Store pour 2020. Pour fêter ça, nous nous sommes associés à Samsung pour vous envoyer une boîte spéciale d’articles #FreeFortnite. Bien que Fortnite ne soit pas disponible actuellement sur l’App Store ou sur Google Play, vous pouvez toujours obtenir les dernières mises à jour de Fortnite directement depuis l’application Epic Games sur le Galaxy Store. Passez le mot, #FreeFortnite.

Merci,

L’équipe Epic Games. »

Il y a des mois, Epic Games avait commencé à offrir des appareils Android et des PC Windows comme récompenses aux joueurs Fortnite dans une autre tentative de boycotter Apple. Les deux sociétés se battent maintenant devant les tribunaux et le premier procès devrait commencer en juillet.