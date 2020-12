Avant le début du procès sur « Fortnite » et sur l’App Store, les avocats d’Epic Games demandent que les dirigeants d’Apple Craig Federighi et Eddy Cue soient également appelés à témoigner.

Le différend entre Apple et Epic Games sur l’App Store sera jugé en mai 2021, mais les deux sociétés préparent déjà des témoignages et des dépositions. Dans le cadre de ce « travail », le conseiller juridique d’Epic Games, Lauren Moskowitz, de Cravath Swaine & Moore LLP, a demandé au juge Thomas S. Hixson de faire témoigner le vice-président directeur de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi qui supervise le développement d’iOS et de macOS, et Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et des services Internet d’Apple.

Cette demande a conduit à l’objection d’Apple, mais le juge Thomas S. Hixson a reporté la décision finale à une date ultérieure. Apple aurait déjà accepté environ 14 appels à témoigner, y compris une session avec Tim Cook qui devrait durer quatre heures.

La prochaine étape se concentrera sur la façon dont Apple a supprimé « Fortnite » de l’App Store. Epic Games prétend qu’il s’agissait d’une décision anticoncurrentielle, tandis qu’Apple affirme qu’Epic a enfreint à plusieurs reprises les règles de l’App Store.