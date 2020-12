À partir de 2021, de nombreux smartphones ne seront plus pris en charge par l’application de messagerie la plus célèbre au monde, à savoir WhatsApp.

Ce n’est pas nouveau, car certains smartphones cessent d’être pris en charge pratiquement chaque année. Évidemment, nous parlons de smartphones assez âgés, avec des systèmes d’exploitation anciens et obsolètes et que peut-être beaucoup d’entre vous n’utilisent même plus.

Quels smartphones ne seront pas pris en charge par WhatsApp ?

À partir de 2021, WhatsApp ne prendra en charge que les appareils équipés de ces systèmes d’exploitation :

Android avec système d’exploitation 4.0.3 et versions ultérieures

iPhone avec iOS 9 et ultérieure

Téléphones avec KaiOS 2.5.1 et versions ultérieures, y compris JioPhone et JioPhone 2

Comme vous pouvez le voir, nous parlons d’appareils sortis de plusieurs années , et il y a probablement peu de smartphones en question qui sont encore utilisés au quotidien.

Comment savoir quelle version d’Android / iOS embarque votre appareil ?

Dans le cas d’Android, pour vérifier la version du système d’exploitation installé, il suffit d’aller dans Réglages, puis dans Système, À propos. Ici, vous pouvez vérifier la version d’Android. Dans le cas d’iOS, il vous suffit d’aller dans Réglages > Général > Informations. Dans cette section, vous trouverez toutes les informations sur votre appareil, y compris la version d’iOS installée.

Nous vous rappelons que WhatsApp peut être téléchargé depuis le Google Play Store et l’App Store.