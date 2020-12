Le mois dernier, Apple a annoncé les gagnants des Apple Music Awards 2020 et, ces derniers jours, a commencé à télécharger des vidéos de chacun des artistes gagnants sur a chaîne YouTube officielle.

Dans les vidéos en question, les artistes gagnants réagissent après avoir remporté le prix et interprètent une performance avec certaines de leurs chansons.

Pour célébrer la deuxième édition des Apple Music Awards, Lil Baby, lauréate du prix « Artiste de l’année », se produit avec « Humble », « Get Money », « Solid » et d’autres chansons. La vidéo la plus longue est celle de Taylor Swift, d’une durée de 56 minutes, qui s’ouvre sur une interview de Zane Lowe.

Apple a décrit les gagnants comme « les meilleurs et les plus audacieux » :

« Une célébration des lauréats de la deuxième édition des Apple Music Awards, avec des performances et des événements spéciaux pour les fans des meilleurs et des plus audacieux musiciens de 2020.

Les Apple Music Awards récompensent les réalisations musicales dans cinq catégories distinctes et les lauréats sont choisis selon un processus qui reflète à la fois la perspective éditoriale d’Apple Music et ce que les auditeurs du monde entier aiment le plus. Les lauréats des catégories « Artiste de l’année », « Auteur-compositeur de l’année » et « Artiste révolutionnaire de l’année » ont été sélectionnés à la main par l’équipe éditoriale mondiale d’Apple Music, tandis que les prix de « Meilleure chanson de l’année » et » Meilleur album de l’année » sont basés sur des données de streaming qui reflètent ce que les abonnés Apple Music ont écouté cette année. »

Vous trouverez ici la playlist YouTube de toutes les vidéos avec les gagnants des Apple Music Awards.