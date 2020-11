Apple a annoncé les lauréats de la deuxième édition de ses Apple Music Awards, une série de récompenses pour les meilleurs interprètes et la musique sélectionnée par les éditeurs et auditeurs d’Apple Music.

La chanteuse hip-hop Lil Baby a été nommée artiste de l’année par les éditeurs Apple Music. Le rappeur a enregistré des milliards de streams dans le monde avec son album « My Turn ».

Megan Thee Stallion, dont les collaborations avec Cardi B et Beyonce ont généré 300 millions d’écoutes dans le monde, a été nommée artiste de l’année, tandis que Taylor Swift a remporté le prix de l’auteur-compositeur de l’année. Les deux prix ont été décernés par les éditeurs d’Music.

« The Box » de Roddy Ricch a reçu le prix de la meilleure chanson de l’année avec 460 millions de streams sur Apple Music dans le monde. Le single a dépassé les charts pendant plus de semaines que toute autre chanson en 2020. L’album de Ricch « Please Excuse Me for Being Antisocial » a remporté le prix du meilleur album de l’année, avec des chansons récoltant un total de 1,5 milliard de flux sur Apple Music.

« Les Apple Music Awards sont notre opportunité de reconnaître et de récompenser les artistes incroyables qui, selon nous, ont profondément influencé et inspiré le monde et nos clients et nous ont aidés à nous sentir connectés grâce à la musique », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et Beats. « Nous avons une semaine de musique passionnante prévue pour le mois de décembre et nous avons hâte de le célébrer avec ces artistes et leurs fans. »

Apple organisera une célébration des Apple Music Awards de sept jours qui débutera le 14 décembre et comprendra des performances spéciales, des événements de fans, des interviews et plus encore. Le contenu sera diffusé sur Music, Apple Music TV et sur l’application Apple TV.

Lil Baby, Megan Thee Stallion, Taylor Swift et Roddy Ricch ont tous reçu comme prix physique un trophée constitué d’une feuille de verre dans un corps en aluminium anodisé, représentant « l’extraordinaire savoir-faire artisanal, partie intégrante de la création musicale ».