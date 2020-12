Avec la recrudescence de jeux disponibles sur les plateformes mobiles, le choix du téléphone devient prépondérant pour l’utilisateur qui souhaite jouer de la meilleure manière possible. De plus en plus de jeux sont disponibles sur mobile, que ce soit du type traditionnel comme les jeux de casino en ligne, dont la popularité, la qualité et l’expérience ne cessent d’augmenter, aux jeux de console adaptés aux téléphones mobiles, il existe un grand nombre de téléphones capables d’accueillir les joueurs d’une manière proche de la perfection. Mais quels sont ces téléphones ? Nous faisons le point.

Nubia Red Magic 5G

Nubia n’est clairement pas la marque de téléphonie chinoise la plus connue. Or, l’apparition de la 5G sur le vieux continent pourrait bien permettre à la marque de se faire plus connaître, étant une des premières à avoir développé ces réseaux sur ses appareils.

Razer Phone 2

Vous auriez presque l’impression d’acheter une console. Développé pour le travail sur mobile ainsi que le jeu vidéo, le téléphone de l’entreprise américaine est une valeur sûre pour les joueurs mobiles.

Asus Rog Phone 5

Spécialisée dans la conception d’ordinateurs puissants, Asus fait de même grâce à ses téléphones mobiles. Nul besoin de vous dire à quel point les jeux sont optimisés sur le Rog 5.

Black Shark 3

À l’instar de Huawei, la marque chinoise Xiaomi continue de s’implanter partout dans le monde. Avec de telles performances, difficile de ne pas comprendre pourquoi…

Apple iPhone 12

L’outil le plus marketing de cette liste n’est pas le plus mauvais. Avec des performances toujours optimisées, Apple reste dans la course pour les joueurs, année après année.

Oneplus 8 Pro

Généralement le téléphone vers lequel les indécis se tournent le plus. Multitâches et bon dans tous les domaines, il est une référence.

Samsung Galaxy S20 Plus

Avec un écran immense et des prix défiants toute concurrence, le S20 Plus de la marque coréenne continue de plaire aux joueurs désireux de s’amuser sur mobile.

Lorsque vous vous plancherez sur le choix de votre futur téléphone, il sera important de prendre diverses caractéristiques en compte, d’autant plus si vous recherchez avant tout, un téléphone capable de vous accompagner pour jouer. Ainsi, les performances et la taille de l’écran deviendront cruciales, tout comme les performances générales du téléphone. Sans puissance, vous ne pourrez pas profiter pleinement de certains jeux et subirez des latences à répétition. La mémoire vive sera donc l’une des caractéristiques principales lors de votre recherche. La mémoire globale sera aussi importante : vous devez pouvoir installer les jeux de votre choix, parfois lourds et énergivores en stockage. Vérifiez donc que la mémoire inclue est grande ou qu’il est possible d’ajouter une carte mémoire externe. Enfin, le prix devrait bien sûr conditionner votre futur achat et le choix de votre futur jouet.