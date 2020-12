JP Morgan confirme que la forte demande pour l’iPhone 12 Pro et le 12 Pro Max met une pression sur les lignes de production qui ne parviennent pas à suivre le rythme.

Dans une note concernant le contrôle des stocks d’iPhone, l’analyste Samik Chatterjee affirme que JP Morgan continue de voir des délais de livraison plus longs pour les deux nouveaux modèles « Pro ». Les délais de livraison pour ces appareils se sont désormais établis à environ 27 jours en moyenne dans différentes régions. C’est le délai de livraison le plus long que JP Morgan ait connu depuis le début du suivi de la disponibilité des nouveaux modèles Apple.

Aux États-Unis, qui représentent environ 35% des expéditions d’iPhone dans le monde, les délais de livraison des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont respectivement passés à 33 jours et 25 jours. En revanche, la situation des deux autres modèles, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12, était différente, pour lesquels les délais de livraison étaient bien inférieurs. À la semaine du 7 décembre, le délai moyen de livraison à domicile pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini était de trois jours. La situation est également plus ou moins similaire dans d’autres pays, comme la Chine, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Nous vous rappelons que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ont été officiellement lancés le vendredi 13 novembre, tandis que le 12 Pro et le 12 ont été lancés le 23 octobre.