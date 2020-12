Avec iOS 14.3, vous pouvez également sélectionner Ecosia comme moteur de recherche par défaut sur iPhone et iPad. Quelles sont les fonctionnalités de cette alternative à Google ?

Ecosia est un moteur de recherche très axé sur la vie privée et qui, entre autres, aide l’environnement grâce à une initiative liée aux arbres à planter partout dans le monde.

Le service utilise une partie des revenus des annonces des moteurs de recherche pour financer la plantation d’arbres dans le monde entier dans des environnements difficiles. De plus, le moteur de recherche ne suit pas les utilisateurs, crypte les recherches et anonymise les données dans la semaine suivant leur création.

Les revenus publicitaires générés par les utilisateurs d’Apple à eux seuls ont permis la plantation de plus de sept millions d’arbres en 2020. Et il est désormais possible d’en faire encore plus en faisant d’Ecosia le moteur de recherche par défaut sur iOS 14.3 et iPadOS 14.3. Au total, plus de 115 millions d’arbres ont été plantés à ce jour grâce à Ecosia.

Ecosia utilise des recherches par mots clés plutôt que de créer des profils de données utilisateur à des fins de ciblage. La société publie également des rapports sur les bénéfices pour montrer exactement où leurs bénéfices sont distribués.

Avec iOS 14.3 il est donc possible de choisir entre ces moteurs de recherche prédéfinis sur Safari (en allant dans Réglages > Safari > Moteur de recherche):

Google

Yahoo

Bing

CanardDuckGo

Ecosia

Le moteur de recherche par défaut sur iOS et iPadOS reste Google, mais à partir des paramètres Safari, vous pouvez en sélectionner un autre parmi ceux répertoriés ci-dessus. La recherche Spotlight utilise également le moteur de recherche choisi par l’utilisateur par défaut.

Certaines rumeurs disent qu’Apple travaille sur son propre moteur de recherche interne à n’utiliser que sur iPhone et iPad afin de protéger au maximum la vie privée des utilisateurs.