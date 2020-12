Dans le classement annuel de Drucker « Top Managed Company », Apple se classe deuxième, contre la troisième place l’année dernière.

Pour compiler le « Top Managed Company » annuel, les chercheurs de Drucker ont sondé près de 900 entreprises en 2020, en utilisant 33 indicateurs d’efficacité de gestion. Les principales composantes sur lesquelles chaque entreprise a été évaluée sont les suivantes : la satisfaction client, l’implication et le développement des collaborateurs, l’innovation, la responsabilité sociale et la solidité financière.

Le géant de Cupertino a toujours obtenu de bons résultats ces dernières années. En effet, il a atteint la deuxième place en 2017, la première place en 2018 et la troisième en 2019. Cette année, l’entreprise a réussi à revenir sur la deuxième marche du podium, derrière Microsoft, qui s’est classé premier. Il s’agit d’une réalisation impressionnante pour la société basée à Redmond, classée 7e en 2017. Les chercheurs de Drucker soulignent que la capacité de Microsoft à investir et à se développer dans le cloud computing a aidé l’entreprise à se démarquer au cours de l’année écoulée.

De plus, le Wall Street Journal note que le coronavirus a joué un rôle important cette année. Des entreprises comme Microsoft et Apple étaient bien mieux préparées à gérer la crise en permettant au personnel de travailler à domicile sans problème majeur, contrairement à des entreprises comme Amazon et Facebook.