Apple déploie ce soir une seconde release candidate d’iOS 14.3 et iPadOS 14.3, ainsi que macOS Big Sur 11.1 RC.

Voici les numéros de build :

iOS 14.3 RC 2 : 18C66

iPadOS 14.3 RC 2 : 18C66

macOS Big Sur 11.1 RC : 20C69

Pour passer sur cette nouvelle bêta d’iOS, vous avez juste à télécharger le profil depuis votre compte développeur. Ensuite, il suffit de l’installer depuis l’app Réglages > Général > Profils. Confirmez le redémarrage de votre appareil. Pour finir, allez comme d’habitude dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer la mise à jour. Pour le moment, la bêta publique n’est pas encore disponible pour les bêta-testeurs. Vous pouvez néanmoins vous inscrire gratuitement sur beta.apple.com, et patienter jusqu’à ce qu’Apple la propose.

Pour rappel, la première bêta a permis de découvrir de nouvelles icônes liées à l’AirPods Studio et l’AirTag, ainsi que des nouvelles au sujet d’Apple ProRAW, l’app Santé, la Manette PS5 et plus.

Nous listerons les nouveautés d’iOS 14.3 RC 2 dans un prochain article s’il y en a d’importantes. N’hésitez pas à partager vos découvertes dans les commentaires.