La première bêta d’iOS 14.3 apporte plusieurs nouveautés notamment une très intéressante qui concerne Apple ProRAW. Il est également question de suggestions d’applications tierces, d’une nouvelle section dédiée aux femmes enceintes dans l’app Santé et plus encore.

Pour rappel, cette nouvelle bêta a aussi apporté plusieurs informations sur l’AirPods Studio et l’AirTag. Il y a de nouvelles icônes et d’autres traces dans le code d’iOS 14.3 que vous pouvez découvrir dans notre précédent post.

Pour en revenir aux autres nouveautés, on note la prise en charge d’Apple ProRaw sur iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Il s’agit d’un format hybride, quelque part entre les images RAW pures et la commodité des formats JPG et HEIF. Apple l’appelle « le meilleur des deux mondes ». En pratique, il s’agit d’une option conçue pour permettre aux utilisateurs encore peu expérimentés de traiter les images de manière avancée, sans toutefois perdre les options du format RAW classique. Le format peut être activé dans la section Appareil photo des Paramètres sur iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sous iOS 14.3.

iOS 14.3 affichera les options des applications tierces après la mise à jour du logiciel ou lors de la configuration de l’iPhone. Ces suggestions d’applications ne seront fournies que dans certains pays, mais il n’y a pas encore de liste complète. En pratique, lors de la première configuration, Apple proposera des applications tierces, permettant ainsi à l’utilisateur d’installer immédiatement des logiciels non développés directement par la société.

L’App Santé ajoute une nouvelle section dédiée aux femmes enceintes.