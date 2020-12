Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle chez Apple, a de nouveau parlé des fonctions anti-tracking d’iOS 14 lors de la conférence virtuelle européenne sur la protection des données et la confidentialité.

Les dirigeants d’Apple parlent souvent de confidentialité, une grande partie de ce que Federighi a dit lors de l’événement a déjà été entendue. Cependant, il y a quelques idées intéressantes, notamment en ce qui concerne le système anti-tracking qui sera bientôt activé sur iOS 14 et dont Federighi avait déjà parlé ces derniers jours.

En particulier, l’exécutif s’est concentré sur les quatre principes clés qui guident Apple dans le domaine de la confidentialité :

Ne collectez pas de données inutiles en minimisant la collecte d’informations.

Traiter autant de données que possible directement sur l’appareil et localement.

Expliquez clairement aux clients quelles données sont collectées et fournissez-leur des outils pour contrôler la façon dont ces données sont utilisées.

Protection des données grâce à la sécurité, y compris l’intégration matérielle et logicielle unique d’Apple. « La sécurité est le fondement de la vie privée ».

Federighi a déclaré que d’autres sociétés « collectent, vendent et accumulent autant de données personnelles que possible auprès des clients », ce qu’Apple juge « inacceptable ».

« D’autres adoptent l’approche opposée. Ils collectent, vendent et accumulent autant d’informations personnelles que possible. Le résultat est un complexe industriel de données, où des acteurs sombres travaillent pour infiltrer les parties les plus profondes de votre vie et exploiter tout ce qu’ils peuvent trouver, que ce soit pour vous vendre quelque chose, pour radicaliser vos points de vue ou pire. »

L’exécutif a réitéré qu’Apple pense que la confidentialité est un droit humain fondamental et que c’est pourquoi les ingénieurs de l’entreprise sont toujours à la recherche de nouvelles fonctionnalités pour collecter le moins de données possible.

Federighi a également souligné le leadership d’Apple en matière de confidentialité, comme le cryptage de bout en bout, qui a inspiré d’autres entreprises à adopter une solution similaire après son ajout aux produits de l’entreprise. « Comme le dit Tim Cook, nous voulons être la vague dans l’étang qui crée de grands changements ».

Il a ensuite parlé de la fonctionnalité d’iOS 14 qui obligera les applications à révéler aux utilisateurs lorsqu’ils utilisent la fonction de suivi pour suivre les mouvements sur d’autres applications et sites Web. La fonction de transparence du suivi des applications devrait être activée début 2021, malgré les critiques de nombreux développeurs et annonceurs :

« Bien sûr, certains annonceurs et entreprises de technologie préféreraient que ATT ne soit jamais mis en œuvre. Lorsque la surveillance invasive est votre modèle commercial, vous avez tendance à ne pas vouloir de transparence et de choix du client.

Tout comme cela s’est produit avec ITP, certains acteurs du secteur de la publicité font pression contre ces efforts, affirmant que la nouvelle fonctionnalité d’iOS 14 nuira grandement aux entreprises financées par la publicité. Mais nous attendons de l’industrie qu’elle s’adapte comme elle l’a fait avant, en proposant une publicité efficace, mais cette fois sans suivi invasif.

Obtenir ce bon compromis demandera du temps, de la collaboration, de l’écoute et un véritable partenariat dans tout l’écosystème technologique. Mais nous pensons que le résultat sera transformateur. »

Federighi a déclaré qu’Apple aimerait voir plus de concurrence entre les entreprises pour « des fonctionnalités de confidentialité meilleures, plus fortes et plus puissantes ».

« En d’autres termes, nous ne définissons pas la réussite comme étant la seule concurrence pour améliorer la confidentialité. En matière de protection de la vie privée, nous sommes très heureux de voir nos concurrents copier notre travail ou développer des fonctionnalités innovantes dont nous pouvons tirer des leçons. »

Federighi a ensuite déclaré qu’il espérait qu’Apple restera dans les mémoires non seulement pour ses appareils, mais pour « aider l’humanité à profiter des avantages de cette grande technologie sans les obliger à renoncer à leur vie privée ».

Voici la vidéo complète de la conférence (le discours de Federighi commence vers 49h00) :