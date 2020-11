Craig Federighi affirme que le système de suivi des publicités d’iOS 14 est une valeur fondamentale d’Apple et que les craintes des annonceurs s’avéreront sans fondement.

Suite à la déclaration d’Apple selon laquelle il est « pleinement engagé » dans sa fonction de confidentialité ATT (App Tracking Transparency), Craig Federighi a approuvé le choix de l’entreprise en déclarant qu’il fait partie de ce qui a toujours été les valeurs fondamentales d’Apple.

« Nous avons introduit la fonction anti-tracking il y a plusieurs années et, à l’époque, certaines parties de l’industrie de la publicité ont déclaré que leur entreprise serait détruite par le fait qu’elles ne pourraient plus suivre tout le monde. Eh bien, si vous regardez ce qui est arrivé à l’industrie, cela ne s’est jamais produit et en même temps, nous avons également protégé la confidentialité des utilisateurs. »

De plus, Federighi s’attend à ce que cette nouvelle fonction soit également reprise par les concurrents.

« Puisque nous avons démontré l’efficacité de ce type de protection de la vie privée aux clients… ils commenceront également à en faire la demande auprès d’autres fabricants et le reste de l’industrie devra s’adapter. »

Selon Federighi, la décision d’Apple de retarder l’introduction de cette nouvelle fonctionnalité de contrôle de suivi jusqu’au début de 2021 était entièrement due à des problèmes techniques. La décision d’Apple serait liée au fait de vouloir donner plus de temps aux développeurs.

Pour s’adapter à cette fonctionnalité, les développeurs devront demander l’autorisation des utilisateurs avant que l’IDFA (c’est-à-dire l’identifiant pour le suivi publicitaire) soit utilisé pour surveiller leur comportement et leurs préférences sur les applications et les sites Web pour les publicités ciblées. Sans autorisation, les utilisateurs continueront de recevoir des publicités aléatoires, tandis qu’avec l’autorisation, les annonceurs essaieront de ne diffuser que des publicités adaptées à leurs goûts et besoins.

Federighi affirme également qu’Apple a déjà créé le SKAdNetwork, un système alternatif pour fournir aux annonceurs des informations qui ne compromettent pas les utilisateurs.