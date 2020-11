Apple a répondu aux allégations de l’activiste Max Schrems concernant des violations présumées de la vie privée via les différents outils de suivi publicitaire intégrés à iOS.

Schrems et son organisation NOYB ont accusé l’IOS Identifier for Advertisers (IDFA) qui, à ce jour, a permis aux entreprises de suivre les utilisateurs d’iPhone sur plusieurs applications et sites à des fins publicitaires.

« Avec nos plaintes, nous voulons appliquer un principe simple : les trackers sont illégaux, sauf si un utilisateur accepte librement. Les smartphones sont l’appareil le plus intime pour la plupart des gens et doivent être sans tracker par défaut. L’action ne concerne que les utilisateurs allemands et espagnols, mais un succès dans ces pays pourrait également avoir un écho dans le reste de l’Europe. »

Apple a répondu aux allégations en déclarant que toutes les critiques sont infondées et que les fonctionnalités d’iOS sont pleinement conformes aux lois européennes sur la confidentialité :

« Nos pratiques sont conformes au droit européen et soutiennent et promeuvent les objectifs du RGPD et de la directive ePrivacy, qui vous permet de donner aux gens un contrôle total sur leurs données. Apple n’accède ni n’utilise l’IDFA sur l’appareil d’un utilisateur à quelque fin que ce soit.

Les allégations sont inexactes et nous avons hâte de le préciser aux autorités de réglementation de la protection de la vie privée si elles examinent la plainte. »

Le groupe NOYB avait au contraire déclaré que « Apple insère des codes comparables à un cookie sur ses téléphones sans le consentement de l’utilisateur ».

NOYB a déposé plainte en Espagne et en Allemagne, ils espèrent que des peines favorables donneront le coup d’envoi à d’autres enquêtes à travers l’Europe.