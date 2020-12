Alors que la deuxième saison de For All Mankind n’est pas encore disponible, Apple a annoncé officiellement qu’une troisième saison a été signée.

La série qui a réécrit l’histoire du voyage spatial ne se terminera pas avec la deuxième saison, prévue pour le 19 février 2021. Selon Deadline, le tournage des nouveaux épisodes débutera au printemps de l’année prochaine, sans révéler plus de détails. Selon la production, le nombre d’histoires à raconter est remarquable et cela pourrait signifier une volonté déjà décidée de continuer.

For All Mankind nous parle d’un monde alternatif au nôtre, un monde où la Russie a battu les États-Unis dans la course à la lune. Cette série a d’ailleurs été très bien accueillie par la critique et les abonnés d’Apple TV+.

À quoi s’attendre de l’avenir de For All Manking ? Pour l’instant on ne le sait pas, on ne peut qu’attendre impatiemment la saison 2 le 19 février 2021.