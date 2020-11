Apple a annoncé que la prochaine saison de la série « For All Mankind » sera disponible sur Apple TV+ à partir de février 2021.

La seconde saison de For All Mankind se concentrera de plus en plus sur la lutte entre les États-Unis et l’Union soviétique pour la conquête de l’espace.

La première saison a raconté une version alternative de l’histoire dans laquelle l’Union soviétique a battu les États-Unis et est arrivée la première sur la lune. La deuxième saison passe directement à 1983, avec des tensions entre l’Amérique et son grand rival au sommet de l’histoire.

« Ronald Reagan est le président et les plus grandes ambitions de la science et de l’exploration spatiale risquent d’être gaspillées, alors que les États-Unis et les Soviétiques s’affrontent pour contrôler des sites riches en ressources sur la Lune », lit-on dans la présentation officielle du Deuxième Saison. « Le ministère de la Défense est passé au contrôle de mission et la militarisation de la NASA devient centrale dans les histoires de plusieurs personnages : certains le combattent, certains l’utilisent comme une opportunité pour promouvoir leurs intérêts, et d’autres se retrouvent au plus fort d’un conflit qui peut conduire à une guerre nucléaire ».

Avec un saut dans le temps de plus de dix ans, dans la nouvelle saison de For All Mankind, il y aura une nouvelle génération d’astronautes, avec de nombreux enfants des protagonistes de la première saison. Rejoignez les acteurs Cynthy Wu (American Vandal and Holidate), Coral Peña (The Post and Chemical Hearts) et Casey W. Johnson (GLOW and Rise). De nombreux anciens personnages reviendront également, notamment Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall et Sonya Walger.

Le lancement de la nouvelle saison de For All Mankind est prévu le vendredi 19 février 2021 sur Apple TV+, avec la sortie du premier épisode. Les neuf autres seront publiés une fois par semaine, tous les vendredis.