Selon Bloomberg, Apple travaille sur une série de nouveaux processeurs personnalisés Apple Silicon dédiés aux prochains MacBook Pro, iMac et Mac Pro de 2021.

Apple développe donc plusieurs successeurs de la puce M1 qui a fait ses débuts il y a quelques semaines sur trois nouveaux Mac. S’ils sont à la hauteur des attentes, les nouveaux SoC Apple surclasseront nettement tous les derniers appareils Intel en termes de performances.

La prochaine série de puces Apple, dont la sortie est prévue dès le printemps puis l’automne, devrait être intégrée dans les versions mises à jour du MacBook Pro, mais également dans les iMac et le nouveau Mac Pro. Selon ce rapport, les deux prochaines lignes de puces Apple seraient « plus ambitieuses » que certains observateurs du secteur ne l’attendent en 2021. En outre, la société prévoit d’achever la transition d’Intel vers Apple Silicon d’ici la fin de 2022.

La puce ‌M1‌ actuelle possède quatre cœurs de traitement hautes performances et quatre cœurs basse consommation. Pour la puce de nouvelle génération ciblant les modèles MacBook Pro et ‌iMac‌, Apple travaillerait sur des projets avec jusqu’à seize cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité.

Selon Bloomberg, Apple teste également une puce avec jusqu’à 32 cœurs haute performance pour les ordinateurs de bureau haut de gamme prévus pour fin 2021, ainsi qu’un nouveau Mac Pro plus petit prévu début 2022.

De plus, Apple développe des processeurs graphiques encore plus puissants. La puce actuelle ‌M1‌ dispose d’un moteur graphique Apple disponible en 7 ou 8 cœurs. Pour les futurs ordinateurs portables haut de gamme et ordinateurs de bureau de milieu de gamme, la société teste des processeurs graphiques à 16 et 32 ​​cœurs.

Par ailleurs, pour la fin de 2021 ou au plus tard d’ici la fin de 2022, Apple proposera des mises à jour graphiques avec 64 et 128 cœurs dédiés à ses machines haut de gamme. Ces puces graphiques seraient beaucoup plus rapides que les modules graphiques Nvidia et AMD actuels présents sur plusieurs Mac basés sur Intel. Apple peut également choisir de retarder le lancement de ces puces plus puissantes pour publier les premières variantes à 8 ou 12 cœurs sur des Mac moins chers.