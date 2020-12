Lorsque le premier smartphone a été annoncé, personne ne percevait réellement tout le potentiel de cette invention. En quelques décennies seulement, le smartphone s’est confortablement installé dans nos habitudes quotidiennes. Bien plus que le téléphone dont il est inspiré, le smartphone est sorti du cadre du simple outils de communication. Du divertissement au travail, des finances aux informations, le mobile sert désormais à tout.

La communication

De toute évidence, le smartphone, que ça soit iOS ou Android, continue de servir son rôle d’outils de communication. Mais, les moyens par lesquels nous entrons en contact avec d’autres personnes, ont considérablement changé depuis l’époque. En plus des appels traditionnels, on a recours aux appels vidéo, aux notes vocales, aux conférences à plusieurs et ainsi de suite.

Chaque jour, nous sommes amenés à entrer en contact avec nos proches et les membres de notre cercle social, de diverses manières. FaceTime, Whatsapp, Viber, Telegram, et ainsi de suite. Du texte à la voix, de la voix à l’image, la communication est complètement débridée de nos jours.

Les actualités et réseaux sociaux

C’est un fait mis en évidence par plusieurs enquêtes et sondages. La plupart des personnes s’informent de l’actualité par le biais de leurs smartphones. La routine iconique du journal papier a fait place au défilement sur les sites d’actualité et les réseaux sociaux.

Lorsqu’il s’agit des réseaux sociaux, on a presque tous adopté le même réflexe. Dès le réveil, on consulte les unes sur Twitter, Facebook, Instagram et toutes les autres plateformes susceptibles de nous informer. Désormais, les informations nous parviennent beaucoup plus vite que par le passé.

Et sans surprise, nous sommes toujours à l’affût de nouveaux développements. Dans une journée, sommes-nous en mesure de compter le nombre de fois où nous consultons nos mobiles à la recherche d’informations nouvelles ?

Les divertissements et les jeux

On se tourne également vers le mobile pour nos divertissements. La télévision, la radio, le cinéma, le théâtre… Tous ces médias de divertissements ont été condensés et adaptés au mobile. Et désormais, à tout moment et en tout lieu, on peut accéder à des catalogues très riches et variés de contenus multimédia. Netflix, Hulu, YouTube ou HBO sont devenus synonymes de films et séries.

Dans le cadre du divertissement, les mobiles ont partiellement ravi la vedette aux consoles de jeu. Plus mobiles, plus simples d’accès et aux commandes plus intuitives, les jeux sur mobile ont été plébiscités. Et ce ne sont pas que des jeux comme Candy Crush ou Among Us.

En effet, les jeux mobiles permettent désormais de jouer à tous types de jeu sans avoir à se déplacer. C’est sans surprise que les jeux d’argent en ligne comme les paris sportifs ou les casinos en ligne ont gagné en popularité sur ces supports. Après tout, comment résister à la chance de gagner de véritables jackpots depuis son téléphone portable ?

Tous les casinos en ligne, comme les sites recommandés sur CasinoCanuck en français, proposent aujourd’hui des versions mobiles de leurs sites. Que l’on soit adepte de blackjack, de machines à sous, de poker, de roulette ou même de kéno, il est désormais possible d’accéder à ces jeux en un instant. Plus besoin de consacrer de longues heures pour les déplacements et de prévoir des accommodations spécifiques. On peut simplement sortir son mobile et, en l’espace de quelques secondes, être à une table ou face à une machine à sous pour tenter sa chance.

Les finances et paiements électroniques

Le caractère portable des mobiles les rend également très adaptés pour les services bancaires. Pourquoi se rendre auprès de sa banque lorsqu’on peut contacter son gestionnaire de compte à tout moment et avoir un guichet dans sa poche. D’ailleurs, les services de e-banking modernes tirent pleinement avantage de ces fonctionnalités.

Il en va de même des plateformes de paiement qui sont également accessibles sur mobile. C’est le cas de Square, de PayPal, d’Interac ou des nombreux autres services de paiements mobiles dont on se sert quotidiennement.

Les achats

Un autre avantage que confèrent les mobiles, c’est la possibilité qu’ils donnent aux consommateurs d’acheter tout et n’importe quoi quand ils le souhaitent. Plus besoin de se rendre dans une boutique ou dans un restaurant. Vous avez envie de commander de la nourriture ou d’acheter des produits, vous pouvez le faire depuis votre mobile.

Tous les jours, nous procédons ainsi à des millions de transactions mobiles pour acheter des produits courants ou réaliser des achats importants. On s’en sert pour payer des factures ou pour procéder aux achats de fin d’année. Le mobile est devenu l’assistant shopping universel incontournable.