Comme prévu, l’émission spéciale « Mariah Carey’s Magical Christmas Special » est maintenant disponible sur Apple TV+.

En attendant Noël, que diriez-vous de vous mettre dans l’ambiance avec cette émission présentée par Mariah Carey. Vous aurez même droit à l’emblématique chanson « All I Want For Christmas Is You », qui fête ses 25 ans.

Maria Carrey n’est évidemment pas toute seule, puisqu’elle est accompagnée de Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland et Mykal-Michelle Harris. De plus, Mariah Carey sortira le nouveau single de la bande originale et du clip de « Oh Santa! » à l’échelle mondiale, en collaboration avec Ariana Grande et Jennifer Hudson.

Retrouvez dès maintenant « Mariah Carey’s Magical Christmas Special » sur Apple TV+.