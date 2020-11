Prévu pour le 4 décembre sur TV+, le “Mariah Carey’s Magical Christmas Special” a maintenant droit à sa bande-annonce très festive.

Cette spéciale ne sera pas seulement représentée par Maria Carey puisque d’autres stars seront présentes comme Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland et Mykal-Michelle Harris. De plus, Mariah Carey sortira le nouveau single de la bande originale et du clip de « Oh Santa! » à l’échelle mondiale, en collaboration avec Ariana Grande et Jennifer Hudson.

Face à une crise de joie de Noël, le Pôle Nord sait qu’il n’y a qu’une seule personne qui peut sauver la situation : la grande amie du Père Noël, Mariah Carey. Combinant performances musicales, danses dynamiques et animations révolutionnaires, la reine incontestée de Noël passera à l’action pour créer des vacances spectaculaires et rendre le monde entier heureux.

La bande originale sera disponible le 4 décembre exclusivement sur Apple Music, avant de sortir sur d’autres plateformes la semaine suivante. En attendant, vous pouvez déjà jeter un œil au trailer :