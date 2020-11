Apple TV+ et Mariah Carey ont annoncé qu’une production intitulée « Mariah Carey’s Magical Christmas Special » arrivera sur la plateforme le 4 décembre.

La spéciale comprend la présence de plusieurs stars au niveau international. Il s’agit notamment de Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland et Mykal-Michelle Harris. De plus, Mariah Carey sortira le nouveau single de la bande originale et du clip de « Oh Santa! » à l’échelle mondiale, en collaboration avec Ariana Grande et Jennifer Hudson.

À quoi faut-il s’attendre de cette spéciale ?

Face à une crise de joie de Noël, le Pôle Nord sait qu’il n’y a qu’une seule personne qui peut sauver la situation : la grande amie du Père Noël, Mariah Carey. Combinant performances musicales, danses dynamiques et animations révolutionnaires, la reine incontestée de Noël passera à l’action pour créer des vacances spectaculaires et rendre le monde entier heureux.

« Mariah Carey Magical Christmas Special » est produit par Mariah Carey, Ian Stewart, Raj Kapoor et Ashley Edens pour Done + Dusted. Le réalisateur du film est le gagnant des BAFTA Hamish Hamilton et le nominé aux Oscars et gagnant du Golden Globe, Roman Coppola. La spéciale a été écrite par Caroline Fox.

La bande originale sera disponible le 4 décembre exclusivement sur Apple Music, alors qu’elle arrivera sur d’autres plateformes une semaine plus tard.