La responsable des relations publiques d’Uber, Jill Hazelbaker, a refusé une offre d’emploi attrayante d’Apple.

Hazelbaker est le visage public d’Uber et est connue pour son attitude franche et toujours attachée à l’entreprise pour laquelle elle travaille.

Selon The Information, Apple avait tenté d’embaucher Hazelbaker principalement à la demande de Tim Cook, qui a toujours apprécié sa façon de travailler. Finalement, Hazelbaker semble avoir refusé l’offre, préférant continuer à travailler chez Uber.

Avant de rejoindre Uber en 2015, Hazelbaker a dirigé la campagne électorale de McCain en 2007, puis a travaillé pour la réélection de Michael Bloomberg à New York. Elle a commencé un nouvel emploi chez Google en 2010, avant de passer à Snapchat en 2014.

Chez Uber, Hazelbaker a dû gérer pas mal de crises médiatiques et de relations publiques de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les accusations de discrimination raciale et les conditions sous-optimales des employés et des chauffeurs.