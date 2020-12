Dans une récente interview, Jason Sudeikis, écrivain et star de la série télévisée à succès Ted Lasso, diffusée sur Apple TV+ depuis août, a raconté comment le personnage principal avait été inspiré par plusieurs acteurs.

Parmi eux se détachent les noms de M. Miyagi (The Karate Kid), Obi-Wan Kenobi (Star Wars) et l’inoubliable Robin Williams dans ses différents rôles de mentorat comme, par exemple, ceux joués dans “Aladdin” ou dans le film “Will Hunting”.

« Le personnage prend beaucoup de ces professeurs, ces types d’Obi-Wan Kenobi qui voient en vous plus que vous ne pouvez voir en vous-même. Ce sont des hommes qui conduisent les hommes à être meilleurs que ce que la société exige, faisant appel à eux-mêmes et à leur capacité à être meilleurs, même dans leur vulnérabilité. Nous voulions un personnage avec un quotient émotionnel élevé qui comprenne ces enseignements et qui, dans un sens, célèbre le féminin divin avec plus d’empathie. »

Quant à l’énorme succès que la série a remporté au milieu de la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, Sudeikis affirme avoir entendu de nombreuses opinions de personnes qui ont déclaré que Ted Lasso était également ce dont ils avaient besoin cette dure année.

« Je suis flatté que les gens regardent la série et s’ils peuvent en tirer quelque chose de thérapeutique, c’est encore mieux. Mais j’entends aussi une voix me dire que je préfère que nos enfants puissent aller à l’école et passer du temps avec leurs amis. Je n’aime pas que le début de la série soit lié à un moment de tristesse et de ségrégation de la vie. Cependant, j’ajouterais que Ted Lasso a été conçu en 2015 et que peut-être, si nous l’avions diffusé à l’époque, nous n’aurions pas eu cette réponse. L’appréciation de ce série a peut-être été … eh bien, il y a toujours place pour l’espoir et l’empathie tout au long de l’histoire américaine. »

Au début, la série Ted Lasso a été reconfirmée pour une deuxième saison peu de temps après sa présentation mais, compte tenu de sa popularité auprès des téléspectateurs, Apple a également décidé d’annoncer la troisième saison. Cela signifie qu’il y aura de nombreux nouveaux épisodes de Ted Lasso à venir sur Apple TV+ pour les fans de la série.