Salesforce, une société de services cloud, a annoncé l’acquisition de Slack pour 27,7 milliards de dollars. La plateforme aura donc un nouveau propriétaire, mais elle conservera certainement toutes les particularités qui l’ont distinguée au fil des années.

Salesforce a annoncé l’acquisition de Slack pour 27,7 milliards de dollars. Concrètement, la plateforme déjà cotée en bourse, a une capitalisation d’environ 25 milliards de dollars. Salesforce liquidera les actions Slack à tous les investisseurs pour une valeur totale de 26,79 $. Chaque investisseur recevra également 0,0776% d’actions Salesforce pour chaque action détenue par Slack.

Voici une déclaration de Marc Benioff, le PDG de Salesfoce :

« Ensemble, Salesforce et Slack façonneront l’avenir des logiciels d’entreprise et transformeront la façon dont chacun travaille dans un monde entièrement numérique qui permet aux gens de travailler de n’importe où. Je suis ravi d’accueillir Slack dans Salesforce Ohana. »

Slack jouera un rôle clé dans les services commerciaux de Salesforce. En outre, la plate-forme sera également exploitée par la même société pour le service Salesforce Customer 360.

Steward Butterfield, PDG de Slack, a également commenté l’acquisition :

« Le logiciel joue un rôle fondamental dans la performance de toute entreprise. Nous partageons avec Salesforce une vision de moins de complexité, de puissance et de flexibilité accrues et, finalement, d’agilité organisationnelle. Personnellement, je pense que c’est la combinaison la plus stratégique de l’histoire du logiciel et j’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure Slack dans Salesforce. »

Slack est né en 2013 et compte à ce jour plus de 12 millions d’utilisateurs actifs chaque jour. Ce n’est qu’en 2014 que la version publique de la plate-forme est arrivée et, en moins de 12 mois, la société était évaluée à 1,2 milliard de dollars. Elle a enregistré 120 000 utilisateurs quotidiens la première semaine. Le taux de croissance de la startup est le plus rapide à ce jour. C’est l’une des plates-formes d’organisation d’entreprise qui compte aujourd’hui parmi les plus utilisées au monde. Les concurrents, comme Microsoft Teams, auront du mal à suivre cette acquisition, compte tenu également de la grande puissance de Salesforce dans le domaine des solutions logicielles professionnelles et non commerciales. Salesforce vaut environ 220 milliards de dollars et avec sa puissance excessive, il apportera certainement une valeur ajoutée à Slack.

En plus d’améliorer les services proposés par Slack, Salesforce sera confronté à un autre défi : augmenter les marges de la plateforme nouvellement acquise.

L’acquisition sera finalisée au deuxième trimestre 2022.