Microsoft a mis à jour le logiciel Microsoft Teams pour ajouter le support de CarPlay, en plus de plusieurs améliorations à Teams Calling. Ces dernières permettent aux entreprises et à leurs employés de rester plus facilement en contact les uns avec les autres.

L’application Calls sur le service Web a été modifiée pour regrouper toutes les informations importantes relatives à l’appel téléphonique dans un seul espace. L’application comprend l’historique des appels, la messagerie vocale, les contacts et les paramètres pour un meilleur flux de travail des appels. Les enregistrements d’appels peuvent être partagés sur OneDrive et SharePoint. Il existe aussi un nouvel outil d’identification de spam qui attribue les appels indésirables potentiels afin qu’ils puissent être ignorés.

Pour les utilisateurs Apple, Microsoft a ajouté la prise en charge de CarPlay pour permettre aux utilisateurs de Teams de passer et de recevoir des appels dans la voiture. CarPlay permettra à Siri et aux commandes intégrées du véhicule de passer et de répondre aux appels gérés par la plate-forme. L’intégration avec CarPlay sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs.