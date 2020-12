Le groupe de défense des consommateurs Euroconsumer a intenté des poursuites en Belgique et en Espagne, et deux autres sont déjà prévues en Italie et au Portugal, pour les ralentissements de certains iPhone.

Selon le Financial Times, les quatre plaintes d’Euroconsumer demandent à Apple de payer environ 180 millions d’euros de dommages et intérêts. Voici les paroles d’Els Bruggeman, responsable des politiques stratégiques chez Euroconsumers :

« Apple a publié des mises à jour pour masquer les problèmes de batterie, sachant que cela ralentirait les téléphones. Les consommateurs européens veulent simplement être traités avec le même respect que les consommateurs américains. »

Compensation entre 29 € et 89 € pour chaque iPhone

Bruggeman fait référence à la somme de 500 millions de dollars qu’Apple a accepté de payer pour régler une série de recours collectifs aux États-Unis plus tôt cette année. Les clients américains inclus dans le recours collectif ont reçu environ 25 $ par appareil. Euroconsumer, quant à lui, demande entre 29 et 89 euros pour chaque iPhone vendu. En mars, Apple a déclaré qu’elle réglerait 61 poursuites bien établies, bien qu’elle n’ait admis aucun acte répréhensible en publiant une mise à jour iOS qui ralentirait les iPhone.

Les demandes d’Euroconsumer concernent environ trois millions de modèles d’iPhone 6, iPhone 7 et iPhone SE vendus en Belgique, en Italie, au Portugal et en Espagne entre 2014 et 2020.