Certains des changements proposés par Apple à un projet de loi visant à empêcher le travail forcé en Chine sont apparus dans un nouveau rapport. Ces derniers incluent la confidentialité de certaines informations sur la chaîne d’approvisionnement et la prolongation du délai de conformité.

Le projet de loi vise à mettre fin au recours au travail forcé contre la minorité ethnique ouïghoure dans la région chinoise du Xinjiang. Parmi les diverses dispositions figure l’interdiction d’importer des produits fabriqués dans la région, à moins que les entreprises ne puissent garantir qu’aucun travailleur n’a été contraint par la force. Apple fait partie des entreprises qui ont fait pression pour changer certains points de ce projet de loi.

La loi sur la prévention du travail forcé ouïghour obligerait les entreprises américaines à s’assurer qu’elles n’utilisent pas de travailleurs incarcérés ou forcés de travailler principalement dans la région musulmane du Xinjiang, où des chercheurs universitaires estiment que le gouvernement chinois a placé plus d’un million de personnes dans des camps d’internement.

Certains des changements proposés par Apple incluent l’extension des délais de conformité, la divulgation de certaines informations sur la chaîne d’approvisionnement au Congrès uniquement et non au public, et l’obligation de désigner les entités chinoises par le gouvernement américain pour aider à superviser la conformité. situation de la minorité ouïghoure au Xinjiang

Apple a également démenti les rumeurs sur sa tentative de bloquer ou de rendre le projet de loi moins efficace :

« La recherche de tout cas de travail forcé fait partie de chaque évaluation que nous menons sur les fournisseurs et toute violation de nos politiques a des conséquences immédiates, y compris la cessation d’activité. Plus tôt cette année, nous avons mené une enquête détaillée avec nos fournisseurs en Chine et n’avons trouvé aucune preuve de travail forcé sur les lignes de production d’Apple et continuons à suivre la situation de près. »

En plus d’Apple, d’autres entreprises qui ont demandé des modifications à la facture comprennent Coca-Cola, Nike, Costco et Patagonia.