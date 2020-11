Le mini-LED chez Apple serait pour bientôt, d’après les informations de DigiTimes, lesquels confirment au passage celles de Ming Chi Kuo et du leaker L0vetodream.

Évoquée depuis longtemps dans les rumeurs, la technologie mini-LED pourrait faire ses armes avec les prochains iPad Pro et MacBook Pro 16″ doté de la puce M1.

DigiTimes tient ses informations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, parmi laquelle Foxconn, Epistar, Compal Electronics, FitTech, SMT, Auras Technology, All Ring Technology et Quanta Computer travailleront de près sur la production des futurs iPad Pro et MacBook Pro 16″.

Les avantages du mini-LED sont : une luminosité plus élevée, une meilleure gestion du contraste et des couleurs, ainsi qu’une plus grande efficacité énergétique. Cette technologie permet également d’obtenir une dalle plus fine et plus légère.

De belles choses sont donc encore à prévoir chez Apple, bien que les dates de lancement des deux produits sont encore gardées secrètes.